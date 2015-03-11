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أمن قنا ينجح فى ضبط 5 بنادق وجرينوف و800 طلقة و19 خزينة

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أمن قنا ينجح فى ضبط 5 بنادق وجرينوف و800 طلقة و19 خزينة أمن قنا ينجح فى ضبط 5 بنادق وجرينوف و800 طلقة و19 خزينة
نجحت الأجهزة الأمنية بدائرة فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، خلال حملة أمنية مكبرة فى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزة 6 أشخاص.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب عن ضبط كل من "عنتر ص م أ" 56 سنة عامل و"الشريف. م. ز" 40 سنة عامل و"محمود. ح. ف 30 سنة عامل، و"حسين. ع. ع" 27 سنة عامل، و"أشرف.م.أ" 38 سنة سائق، و"محمد.ع. م" 18 سنة عامل، وبحوزتهم 4 أربعة بنادق آلية، ورشاش جرينوف، وبندقية إسرائيلى، وزنكة بها 500 خمسمائة طلقة آلية، و3 أشرطة ذخيرة جرينوف و300 طلقة جرينوف و16 خزينة بنادق آلية و3 خزن بندقية إسرائيلى، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
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مصر 365