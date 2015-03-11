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بالصور.. أهالى قرية بالدقهلية يضبطون عصابة سطو مسلح بعد سرقتهم سيارة

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تمكن أهالى قرية الزهيرى التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من القبض على 4 عاطلين قاموا بالسطو المسلح على سيارة ملاكى.

وبدأت وقائع الحادث بعد قيام أربعة ملثمين بسرقة سيارة مازدا حمراء اللون رقم 73017 من أحد مواطنى عزبة صبرى ناشد المجاورة لقرية الزهيرى والتابعة أيضا ً لمركز بنى عبيد. وقام أحد مواطنى عزبة صبرى بالاتصال بعمدة قرية الزهيرى واستنجد به لأن هناك سيارة تم سرقتها وفى طريقها للهرب من خلال الطريق المؤدى إلى قريته.

فقام رضا البيومى عمدة قرية الزهيرى بمناشدة المواطنين بالخروج على الطريق وذلك لكى يتم إيقاف هؤلاء، ثم القبض عليهم، فاستجاب المواطنون وخرجوا وقاموا بإغلاق الطريق، وتمكنوا من ضبطهم وكان أحدهم يحمل سلاحا وقام بإطلاق النيران فى الهواء من أجل فض تكاتف الأهالى، وتمكن الأهالى من إيقاف السيارة وإنهالوا بالضرب المبرح على اللصوص الأربعة وقاموا بربطهم فى عمود الإنارة، وبعد ذلك تم إبلاغ مركز شرطة بنى عبيد وقاموا باصطحاب المتهمين إلى مركز الشرطة.

أحد المتهمين بعد ضبطه - 2015-02 - اليوم السابع
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أحد المتهمين بعد ضبطه

بعض المتهمين بعد قيام الأهالى بربطهم بالحبال - 2015-02 - اليوم السابع
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بعض المتهمين بعد قيام الأهالى بربطهم بالحبال

متهم من المضبوطين - 2015-02 - اليوم السابع
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متهم من المضبوطين

المتهمون مقيدون بالحبال - 2015-02 - اليوم السابع
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المتهمون مقيدون بالحبال

أحد المتهمين - 2015-02 - اليوم السابع
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أحد المتهمين

تجمهر أهالى القرية لضبط اللصوص - 2015-02 - اليوم السابع
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تجمهر أهالى القرية لضبط اللصوص

أحد المتهمين مصاب - 2015-02 - اليوم السابع
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أحد المتهمين مصاب

أحد المتهمين- 2015-02 - اليوم السابع
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أحد المتهمين

متهم- 2015-02 - اليوم السابع
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متهم

متهم عليه آثار الضرب أثناء ضبطه- 2015-02 - اليوم السابع
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متهم عليه آثار الضرب أثناء ضبطه

ثلاثة من المتهمين موثقون بالحبال بعد ضبطهم- 2015-02 - اليوم السابع
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ثلاثة من المتهمين موثقون بالحبال بعد ضبطهم


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