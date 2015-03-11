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بالفيديو.. وكيل وزارة البترول الأسبق: أسعار الغاز المنزلي أعلى من التجاري لأن «الناس غلابة»

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بالفيديو.. وكيل وزارة البترول الأسبق: أسعار الغاز المنزلي أعلى من التجاري لأن «الناس غلابة» بالفيديو.. وكيل وزارة البترول الأسبق: أسعار الغاز المنزلي أعلى من التجاري لأن «الناس غلابة»

بعد زيادة الغاز، قال الدكتور إبراهيم زهران، وكيل وزارة البترول الأسبق، إن أسعار الغاز المنزلي أصبحت أعلى من نظيرتها في مصانع الصناعات الثقيلة، حسب قوله.

وعن أسباب رفع الأسعار على المنازل، أوضح «زهران»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « في يوم» الذي يعرض على «دريم2»، الاثنين، أن المواطنين ينفذون ما يفرض عليهم، متابعا: «الناس في المنازل غلابة، وليسوا أصحاب سطوة مثل أصحاب المصانع».

وأشار إلى رفع لأسعار الغاز المنزلي، من أجل جمع مليار جنيه واستغلالها في توصيل الغاز للمناطق النائية، مضيفا: «الحكومة جمعت الزيادة ولم توجهها حتى الآن في توصيل الغاز مثلما أعلن رئيس الوزراء من قبل».

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