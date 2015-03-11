رئيس الوزراء الإسرائيلي: خسارتى الانتخابات خطر حقيقى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرى “خطرا حقيقيا” من أنه قد يخسر الانتخابات التي تجري الأسبوع المقبل وتشهد تنافسا قويا مشيرًا إلى أن هناك “جهدا دوليًا كبيرًا” لضمان الوصول إلى مثل هذه النتيجة.

وخلال زيارة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها غير معلنة لتجمع انتخابي في شمالي تل أبيب دعا نتنياهو أنصاره إلى التأكد من أنه سيهزم منافسه اسحق هرتزوج الذي يقود ائتلاف الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط في الانتخابات التي تجرى يوم 17 مارس.

وقال رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب منذ عام 2009 “هناك خطر حقيقي”.

وفي لقطات حصل عليها تلفزيون رويترز قال نتنياهو إن هرتزوج سيسعى إلى إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين والتفاوض بشأن “تقسيم القدس وإعادة الأرض”. وكان نتنياهو يشير إلى وعود منافسه في السعي لإحياء المفاوضات التي انهارت في ابريل نيسان.

وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحات قالت إن نتنياهو أدلى بها لنشطاء من حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه يوم الاثنين. وفسرت الإذاعة تلك التصريحات على أنها إشارة إلى التمويل الخارجي لجماعات تقوم بحملة من أجل تغيير الحكومة في إسرائيل.

ويحظر على الأحزاب السياسية في إسرائيل قبول أموال بشكل مباشر من متبرعين من الخارج خلال أي حملة انتخابية. ولكن يسمح بهذا التمويل بموجب القانون الإسرائيلي للمنظمات غير الربحية التي تتبنى وجهات نظر سياسية ويقدم مستشارون أمريكيون المشورة للمرشحين الإسرائيليين منذ سنوات.

وقال نتنياهو “إنه سباق متقارب للغاية. لا شيء مضمون لأن هناك جهدا دوليا كبيرا لاسقاط حكومة ليكود.”

وكان نتنياهو قد قوبل بتصفيق حاد في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي خلال كلمة ضد اتفاق نووي محتمل مع إيران تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وجاءت هذه الزيارة بناء على دعوة القيادة الجمهورية للكونجرس مما أثار غضب البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين.

واتهم منتقدون نتنياهو بالتدخل في السياسة الأمريكية كما اتهموا الجمهوريين بمحاولة تعزيز احتمالات إعادة انتخابه.

وتشير استطلاعات للرأي إلى تقارب شعبية ليكود والاتحاد الصهيوني قبل الانتخابات في حين يرى معلقون سياسيون على نطاق واسع أن نتنياهو لديه فرصة أفضل لتشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات.

رويترز