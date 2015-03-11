السعودية تلقى القبض على مطلق النار على أحد ضباط الأمن فى الرياض

أعلن المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية اللواء منصور التركى مساء الثلاثاء انه تم القاء القبض على مطلق النار على أحد ضباط الأمن أثناء تواجده بالقرب من منزله فى العاصمة السعودية الرياض.

وقال اللواء التركى فى بيان له مساء الثلاثاء إن شرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على مطلق النار الذى تعرض له أحد ضباط الأمن من شخص مجهول أثناء تواجده بالقرب من المنزل الذى يقيم فيه بإسكان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مما نتج عنه إصابته بطلقة نارية ونقله إلى المستشفى.

واوضح اللواء التركى ان عملية القبض على مطلق النار، الذى لم يتم الكشف عنه ولا عن انتمائه المتطرف، بناء على نتائج الضبط الجنائى لهذه الجريمة الغادرة، والإجراءات الفنية والميدانية والتحقيقية ذات العلاقة من تحديد هوية منفذ هذا الاعتداء الآثم، والقبض عليه، مشيرا إلى ان ا لقبض تم وفق خطة أمنية محكمة لم يتعرض خلالها أحد لأى أذى".

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