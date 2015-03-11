زعيم الحوثيين يتهم دولاً خليجية بدعم القاعدة فى اليمن

اتهم زعيم الحوثيين فى اليمن دولا خليجية الثلاثاء بتقديم أسلحة وأموال إلى متشددين اسلاميين فى محاولة لتوفير مناخ فى الجزء الجنوبى من البلاد يمكن لتنظيم القاعدة ان يزدهر فيه.

واتهم عبد الملك الحوثى فى كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الجناح السياسى لحركة الحوثيين أطرافا لم يذكرها بالاسم بتجنيد متشددين للقاعدة من الخارج لتبرير عملية غربية لاحتلال اليمن.

وقال عبد الملك فى كلمته "هل هناك من موقف عادل ومنصف لدول مجلس التعاون الخليجى فى مصلحة الشعب اليمنى ؟".

وقال "هل من موقف لهذه الدول سوى ارسال الدعم بالمال والسلاح للعناصر التكفيرية ومن تهيئة المناخ للقاعدة فى المحافظات الجنوبية".

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