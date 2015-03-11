أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. سامح سيف اليزل: ” داعش ” ذبح 2800 فتاة وشاب حاولوا الهروب

Google+ Print
بالفيديو.. سامح سيف اليزل: ” داعش ” ذبح 2800 فتاة وشاب حاولوا الهروب بالفيديو.. سامح سيف اليزل: ” داعش ” ذبح 2800 فتاة وشاب حاولوا الهروب

سامح سيف اليزل

أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى، أن 500 فتاة أوربية انضممن لتنظيم داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وأوضح اليزل خلال لقائه على فضائية “القاهرة والناس” أمس الثلاثاء :” أن مؤسسة الزوراء أحد المؤسسات المسئولة عن ضم تلك الفتيات، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى قتل أكثر من 2800 فتاة وشاب من عناصرهم حاولوا الهروب ” .

وأضاف  الخبير الإستراتيجى :” أن الحرية والتخلص من قيود الأهل أحد أسباب تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية ” .

ولفت أن التنظيم الإرهابى يؤمن بزواج الفتاة عند سن 9 سنوات، ويسعى لاجتذاب الفتيات لتكوين الأسرة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد