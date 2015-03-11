بالفيديو.. سامح سيف اليزل: ” داعش ” ذبح 2800 فتاة وشاب حاولوا الهروب

أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى، أن 500 فتاة أوربية انضممن لتنظيم داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وأوضح اليزل خلال لقائه على فضائية “القاهرة والناس” أمس الثلاثاء :” أن مؤسسة الزوراء أحد المؤسسات المسئولة عن ضم تلك الفتيات، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى قتل أكثر من 2800 فتاة وشاب من عناصرهم حاولوا الهروب ” .

وأضاف الخبير الإستراتيجى :” أن الحرية والتخلص من قيود الأهل أحد أسباب تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية ” .

ولفت أن التنظيم الإرهابى يؤمن بزواج الفتاة عند سن 9 سنوات، ويسعى لاجتذاب الفتيات لتكوين الأسرة.

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