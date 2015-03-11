5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

أسباب الزيادة فى الوزن بعد الإقلاع عن التدخين:

الاعتقاد السائد أن الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن خاطئ

نصائح لتجنب زيادة الوزن بع الإقلاع عن التدخين:

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الإقلاع عن التدخين يثير الكثير من المخاوف بين الأشخاص المدخنين، لأنهم يعتقدون أن ذلك سيزيد من وزنهم بشكل كبير.>يقول الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة: يعتقد الكثيرون أنه بعد الإقلاع عن التدخين يحدث زيادة فى الوزن، ولكن هذا الأمر ليس حتميا، ولكن السبب يكمن فى عدم الاهتمام بنوعية الطعام والتى تكون من الأسباب أساسية فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.>ويتابع د. محمد، أن هناك اعتقادا سائدا بين الكثيرين وهو أن الأشخاص المدخنين يتناولون كمية قليلة من الأطعمة ولذلك فهم لا يتعرضون للزيادة فى الوزن، وعلى العكس أثبتت الدراسات أن المدخنين يتناول كميات كبيرة للطعام ولكن دون زيادة فى الوزن، وبعد الإقلاع يزداد وزنهم بسبب تناولهم لأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، وبعض التغيرات فى التمثيل الغذائى داخل الجسم.>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، للحفاظ على الجسم من الوزن الزائد عقب الإقلاع عن التدخين، وهى تشمل:>1- ممارسة الرياضة.>2- تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية.>3- الإكثار من تناول الماء.>4- تناول الخضروات والفواكه.>5- تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ بدقة، والنوم مبكراً.