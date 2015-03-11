أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

Google+ Print
5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين 5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين يثير الكثير من المخاوف بين الأشخاص المدخنين، لأنهم يعتقدون أن ذلك سيزيد من وزنهم بشكل كبير.

أسباب الزيادة فى الوزن بعد الإقلاع عن التدخين:


>يقول الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة: يعتقد الكثيرون أنه بعد الإقلاع عن التدخين يحدث زيادة فى الوزن، ولكن هذا الأمر ليس حتميا، ولكن السبب يكمن فى عدم الاهتمام بنوعية الطعام والتى تكون من الأسباب أساسية فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

الاعتقاد السائد أن الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن خاطئ


>ويتابع د. محمد، أن هناك اعتقادا سائدا بين الكثيرين وهو أن الأشخاص المدخنين يتناولون كمية قليلة من الأطعمة ولذلك فهم لا يتعرضون للزيادة فى الوزن، وعلى العكس أثبتت الدراسات أن المدخنين يتناول كميات كبيرة للطعام ولكن دون زيادة فى الوزن، وبعد الإقلاع يزداد وزنهم بسبب تناولهم لأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، وبعض التغيرات فى التمثيل الغذائى داخل الجسم.

نصائح لتجنب زيادة الوزن بع الإقلاع عن التدخين:


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، للحفاظ على الجسم من الوزن الزائد عقب الإقلاع عن التدخين، وهى تشمل:
>1- ممارسة الرياضة.
>2- تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية.
>3- الإكثار من تناول الماء.
>4- تناول الخضروات والفواكه.
>5- تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ بدقة، والنوم مبكراً.

موضوعات متعلقة..
>


>دراسة أمريكية: عقار "فارينيكلين" يساعد المدخنين فى الإقلاع عن التدخين
>
>دراسة: برامج الإقلاع عن التدخين قبل الجراحات تفيد فى التخلص منه نهائيا
>
>ارتفاع أسعار السجائر فرصتك للإقلاع عن التدخين.. استشارى باطنة: البرتقال والموز والزبادى والزيت الحار والشوفان والفواكه المجففة لإنجاز المهمة.. وغير عاداتك واتنفس ببطء وخللى معاك سبحة أو سواك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار