البرسيم والزعرور أهم النباتات لخفض نسبة الكولسترول

يقوم الكثيرون باتباع حمية غذائية صحية لتقليل مستويات الكولسترول الضار واتباع الرياضة وأيضا الحفاظ على وزن صحى ومتوازن، وكثيرا ما تكون الأدوية العلاج الوحيد لأولئك الذين لا يستطيعون تخفيض الكولسترول عن طريق تغيير نمط الحياة.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له عن قائمة المكملات الغذائية الطبيعية التى يمكن استخدامها للحد من مستويات الكولسترول فى الدم، وأبرزها نبات البرسيم والزعرور.

• البرسيم يقلل من امتصاص الجسم للكولسترول السيئ

>وقد أظهرت الدراسات أن البرسيم يعرقل امتصاص مستويات الكولسترول الضار وأيضاً يجنب تراكم ترسبات الدهون بالشرايين، كما أن المواد الكيميائية والألياف الموجودة فى البرسيم تمنع التصاق الكوليسترول السئ على جدران الوريد.

وأفاد الخبراء بأن الجرعة المقترحة من البرسيم هى 40 ملليجرام فى اليوم من بذور البرسيم أو 1 جرام، 3 مرات فى اليوم من حبوب البرسيم.

• الجرعة الزائدة من نبات البرسيم تدمر خلايا الدم الحمراء

>وحذر الخبراء من تناول البرسيم بكميات أكثر من 80 جراما كل يوم لأنه يمكن أن يدمر خلايا الدم الحمراء.

• نبات الزعرور يقلل من امتصاص الجسم للكولسترول السيئ

>وأشار التقرير إلى أن ورق نبات الزعرور يستخدم منذ فترة طويلة لوقف قصور القلب، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الشعيرات الدموية وكذلك يساعد على تمدد الأوعية الدموية للسماح بمرور الدم إلى القلب، وانتظام الدورة الدموية.

ووجد الخبراء أن نبات الزعرور يساعد على انتظام ضربات القلب وله قدرة فائقة على خفض مستويات الكولسترول السيئ فى الدم، وفقاً للتقرير.

• الجرعة الزائدة من نبات الزعرور مضرة جداً

>وأضاف الخبراء أن جرعة زائدة من نبات الزعرور يمكن أن تؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب والدوار، لذلك ينصح الخبراء باستشارة الطبيب المختص قبل تناوله.

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