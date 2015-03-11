تحديد الجينات المسئولة عن الإصابة بالسكر من النوع الأول

أكدت العديد من الدراسات ارتباط الإصابة بمرض السكر من النوع الأول بالجينات، وكشفت دراسة أمريكية جديدة مكان هذه الجينات المسئولة عن فشل عمل البنكرياس ونقص إفراز الإنسولين والإصابة بالسكر من النوع الأول.

تحديد الجينات المسئولة عن الإصابة بالسكر

>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى قاد الدراسة باتريك كونكانون الأستاذ بمركز البحوث الوراثية بجامعة فلوريدا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت تحليل التركيب الجينى للحمض النووى "دى أن إيه" "DNA" لـ27 ألف من الأشخاص، وكشفت الفروق الفردية بين جينات الأفراد المصابين بمرض السكر، والأفراد غير المصابين، والتى أظهرت الجينات المرتبطة بالمرض.

الدراسة تفتح بابا للوقاية من الإصابة بالسكر من النوع الأول

>يقول كونكانون إن هذه الدراسة ستغير من التعامل مع مرض السكر، حيث كشفت الجينات المسؤولة عن تغيير المناعة فى الجسم وجعلها تتجه لمهاجمة خلايا البنكرياس، ومنعها من إفراز الإنسولين، ويوصى الباحثون فى الدراسة بضرورة تركيز الأبحاث الجديدة على كيفية تغيير هذه الجينات، وتعديل أثرها لوقف اضطراب المناعة والوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، وقد تكون هذه هى الطريقة الجديدة للعلاج بديلا عن تناول الإنسولين مدى الحياة.

النوع الأول من السكر يحدث بسبب نقص الإنسولين

>مما يذكر أن مرض السكر من النوع الأول هو النوع الذى تتوقف فيه الخلايا عن إفراز الإنسولين، أو يتم تدمير خلايا البنكرياس بالكامل، ويحتاج فيه المريض إلى العلاج بالإنسولين الخارجى مدى الحياة، وهناك وسائل أخرى كمضخة الإنسولين وبخاخة الإنسولين، لكن مازال الحقن هو الوسيلة الأكثر شيوعا، ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة الجديدة

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