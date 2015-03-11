نشطاء “تويتر” يدشنون هاشتاج “شعب مصر سيهزم الإرهاب ”

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “هاشتاج” حمل عنوان “شعب مصر سيهزم الإرهاب”، حل ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر استخداماً عبر الموقع.

حيث أكد المستخدمون أن الشعب المصرى متحداً مع الجيش والشرطة، سيهزمون الإرهابيين والمتطرفين.

كما أكد المستخدمون أن مصر قادرة على دحر الإرهاب واستئصاله من جذوره الخبيثة، معتبرين أن أى محاولات للجماعات الإرهابية، للنيل من أرض الوطن أو أبناء شعبه، لن تزيد المصريين إلا إصراراً على وأد التطرف والإرهاب. وعبر المستخدمون عن تفاؤلهم بنجاح المؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده نهاية الأسبوع الجارى، بشرم الشيخ، مشيدين بالاستعدادات الأمنية والخدمية والجهود المبذولة من قبل الدولة، لإنجاح المؤتمر وظهور مصر بشكل لائق أمام أعين العالم.