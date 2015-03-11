هبة السويدى: نستهدف تأهيل مليون شاب لسوق العمل خلال العام الحالى

كشفت سيدة الأعمال هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر الخيرية، أن المؤسسة تستهدف خلال العام الحالى تأهيل مليون شاب وفقا لمتطلبات سوق العمل المصرى من خلال برنامج "إعادة التعليم"، مضيفة أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية فى تأهيل 5 آلاف شاب.

وأضافت هبة السويدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن برنامج المؤسسة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك لمعالجة ظاهرة تخرج نحو 530 ألف جامعى كل عام غير مؤهلين بصورة كافية للعمل، مشيرة إلى أنه يجرى الترتيب لاجتماعات مع الحكومة واتحاد الصناعات المصرية من أجل مساندة برنامج المؤسسة، لافتة إلى أن برنامج المؤسسة يعتبر جزء من جذب الاستثمارات وذلك بتوفير العمالة المدربة لسوق العمل.