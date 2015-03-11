أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

هبة السويدى: نستهدف تأهيل مليون شاب لسوق العمل خلال العام الحالى

Google+ Print
هبة السويدى: نستهدف تأهيل مليون شاب لسوق العمل خلال العام الحالى هبة السويدى: نستهدف تأهيل مليون شاب لسوق العمل خلال العام الحالى
كشفت سيدة الأعمال هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل الخيرية، أن المؤسسة تستهدف خلال العام الحالى تأهيل مليون شاب وفقا لمتطلبات سوق العمل المصرى من خلال برنامج "إعادة التعليم"، مضيفة أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية فى تأهيل 5 آلاف شاب.

وأضافت هبة السويدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن برنامج المؤسسة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك لمعالجة ظاهرة تخرج نحو 530 ألف جامعى كل عام غير مؤهلين بصورة كافية للعمل، مشيرة إلى أنه يجرى الترتيب لاجتماعات مع واتحاد الصناعات المصرية من أجل مساندة برنامج المؤسسة، لافتة إلى أن برنامج المؤسسة يعتبر جزء من جذب الاستثمارات وذلك بتوفير العمالة المدربة لسوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار