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مصدر: إغلاق معبر رفح بين مصر و"غزة" إلى أجل غير مسمى بعد تشغيله يومين

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مصدر: إغلاق معبر رفح بين مصر و"غزة" إلى أجل غير مسمى بعد تشغيله يومين مصدر: إغلاق معبر رفح بين مصر و"غزة" إلى أجل غير مسمى بعد تشغيله يومين
قال مصدر مسئول فى معبر رفح، إنه تم إغلاق المعبر بين وقطاع غزة لأجل غير مسمى، بعد تشغيله لمدة يومين أمام حركة عبور الحالات الإنسانية والطلبة والعائدين الفلسطينيين من الخارج.

وأضاف المصدر، أن اليوم الثانى لتشغيل المعبر شهد مرور 1008 مسافرا بين الجانبين، وصل من بينهم إلى البلاد قادما من قطاع غزة 512 مسافرا، وغادر البلاد إلى القطاع 496.

وبلغ إجمالى عدد الذين عبروا فى اليوم الأول لتشغيل المعبر 1364 فردا، حيث وصل إلى البلاد من قطاع غزة 388 مسافرا، وغادر البلاد إلى القطاع 976 مسافرا.

وتم إدخال مساعدات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن 80 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتولى الهلال الأحمر المصرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى وإدخالها إلى قطاع غزة.

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