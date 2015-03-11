لجان شعبية من شباب الأزهر لتأمين منشآت شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

أعلنت مكاتب الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية بشرم الشيخ والمدن السياحية، تشكيل لجان شبابية شعبية، بالتعاون مع القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، من اللجنة العليا للشباب بالاتحاد الدولى ولجنة الشباب بالعائلات والقبائل العربية لتأمين وحماية المنشآت العامة المملوكة للمحافظة، لمدة 7 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا لحين الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى يعقد بشرم الشيخ "وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل".

وقال المهندس خالد الكويتى عضو اللجنة المنظمة للجان الشعبية بشرم الشيخ والمدن السياحية بالاتحاد الدولى، فى بيان رسمى أصدرته مكاتب الاتحاد الدولى اليوم، إنها اتخذت قرارها بهذا الشأن حتى لا تمتد ما وصفتها بـ"الأيادى الآثمة" إلى إفساد هذا الحدث التاريخى العظيم، واصفين المؤتمر بأنه انفراجة وانطلاقة هامة لمصر.

كما قررت اللجان الشعبية بالاتحاد الدولى بمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية، تشكيل 7 مجموعات من الشباب لحماية وتأمين عدد من الفنادق الحيوية بالمدينة على رأسها القاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وفنادق (خليج نعمة وفندق هلنان مارينا وماريتيم جولى فيل جولف آند ريزوروكورال بيتش ريزورت تيران ومنتجع وكازينو ماريتيم جولى وفندق فالكون نعمة ستار وفندق تروبيتل نعمة ومنتجع وسبا جراند روتانا).

وتشمل اللجان الشعبية أيضا تأمين عدد من الكنائس بشرم الشيخ فى مقدمتها كاتدرائية السمائيين والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية.

وتتواجد لجان أخرى عند مجلس مدينة شرم الشيخ وعدد من الأحياء الرئيسية بالمدينة فى مقدمتها حى الهضبة والنور وخليج نعمة والسوق وشمال نعمة ونبق والرويسات والسفارى.

من جانبه قال الدكتور سامر سلام عضو الهيئة العليا بالاتحاد الدولى لشئون اللجان الشعبية، أنه سيتم توزيع لجان شبابية أخرى وفق الانتشار الجغرافى للأماكن الحيوية فى المدينة.

وفى سياق متصل، سيعقد مكتب الفن الشعبى بالاتحاد الدولى احتفالات شعبية استعدادا لهذا الحدث العظيم التاريخى للتعبير عن فرحة المصريين بلقاء الضيوف والإخوة الأشقاء المساندين لمصر وشعبها، واصفين هذا المؤتمر بـ"عرس للمصريين جميعا".

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