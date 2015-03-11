بالفيديو.. «المترو»: نطمح في زيادة سعر التذكرة بعد إدخال قطارات مكيفة

قال المهندس علي فضالي، رئيس جهاز تشغيل المترو، إن الجهاز يطمح في زيادة سعر تذكرة المترو عقب إدخال قطارات مكيفة إلى التشغيل بالخطين الأول والثاني، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المرفق.

وأضاف «فضالي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحياة» أمس الثلاثاء، أنه حتى الآن لم تتخذ وزارة النقل أية قرارات بزيادة سعر تذكرة المترو، لافتا إلى ارتفاع الفارق بين السعر الحقيقي للتذكرة والسعر المقدم إلى الجمهور.

في سياق متصل، أعلن عن توقيع جهاز تشغيل المترو عقود بقيمة 4 ملايين جنيهات بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لقطارات الخطين الأول والثاني وذلك من أجل تركيب أجهزة تكييف في القطارات القديمة والصالحة للاستمرار في العمل.

> وأشار إلى توريد الجهاز 20 قطار مكيف بدء من 15 فبراير المقبل إلى الخط الأول للمترو و18 قطار آخر للخط الثاني، لمواجهة موجة الصيف الحارة.

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