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مصرع 7 جنود وإصابة 6 آخرين في تصادم حاملة جنود بخلاط «خرسانة» بالإسكندرية

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مصرع 7 جنود وإصابة 6 آخرين في تصادم حاملة جنود بخلاط «خرسانة» بالإسكندرية مصرع 7 جنود وإصابة 6 آخرين في تصادم حاملة جنود بخلاط «خرسانة» بالإسكندرية

صورة ارشيفية

لقي 7 مجندين من قوات أمن الإسكندرية، مصرعهم، مساء الثلاثاء، وأصيب 6 آخرين، بينهم مدني، في حادث تصادم حاملة جنود بسيارة خلط خرسانة، بالكليو 54، بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن وفاة 7 مجندين، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة، فيما أصيب 5 جنود، وشخص مدني، تم نقلهم جميعًا لمستشفى الشرطة للعالج، وجاري فحصهم للوقوف على مدى إصابتهم.

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