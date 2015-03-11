وفد روسي تجاري يضم 19 شركة كبرى يصل القاهرة 12 أبريل المقبل

يستعد وفد روسي موسع، يترأسه وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، لزيارة مصر خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2015، للتباحث في فرص التعاون مع نظيره المصري، منير فخري عبدالنور، وللمشاركة في جلسات لجنة الحوار التجاري ـ الصناعي بين البلدين.

وتشارك كبرى شركات الطاقة والسلاح والصناعات الثقيلة الروسية في الزيارة، وبحسب وزارة التجارة والصناعة الروسية، فإن هناك مشاركة مهمة من 19 شركة روسية كبرى، بينها “جازبروم، وروس نفط، وروس تيخ، ولوك أويل، وكاماز، وأفتوفاز، وروسال، وسيبور، وروس أتوم، والبنك الاقتصادي الخارجي، ويوني كريديت بنك، وروستسيل ماش، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى”.

سيعقد حوار للجنة التجارية الصناعية في القاهرة بأحد الفنادق الشهيرة، وتتصدر قضايا التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين المصري والروسي، جدول أعمال جلسات الحوار التي ستتطرق إلى تعزيز واستكشاف فرص التعاون في قطاعات هندسة النقل، وصناعة الآلات الزراعية، وصناعة الطيران، وبناء السفن، وصناعة البتروكيماويات، والصناعة النووية، وأنظمة الأمن والحماية، وتقنية المعلومات، وبناء الطرق، والطاقة والتعدين، والموارد المائية، والأدوية، وقطاع البنوك، والصناعات الخفيفة.