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شهود عيان: قصف جوى متواصل لبؤر الإرهابيين جنوب الشيخ زويد ورفح

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شهود عيان: قصف جوى متواصل لبؤر الإرهابيين جنوب الشيخ زويد ورفح شهود عيان: قصف جوى متواصل لبؤر الإرهابيين جنوب الشيخ زويد ورفح
قال شهود عيان من أهالى شمال سيناء، إن طائرة عسكرية قصفت خلال الساعات القليلة الماضية عدة بؤر إرهابية بمناطق وقرى تقع جنوب الشيخ زويد ورفح .

وأكد الأهالى سماعهم دوى انفجارات مع التحليق المستمر للطائرة بتلك المناطق والأخرى الحدودية.

وسمع دوى إطلاق نيران تحذيريه وقنابل كاشفة من كل الارتكازات الأمنية بالتزامن مع فرض حظر التجوال بشكل تام بجميع مناطق مدن وقرى العريش والشيخ زويد ورفح .

وقال مصدر أمنى، إن الحملات الأمنية تواصلت طوال ساعات نهار أمس الثلاثاء ولاتزال تتواصل برا وجوا، مشيرا إلى استهداف القوات أثناء عملياتها لمواقع مسلحين وهدم وتدمير منازل وضبط عشرات من المشتبه بهم، وجار التحقيق معهم.

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