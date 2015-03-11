أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصحة السعودية : إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالتين

Google+ Print
الصحة السعودية : إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالتين الصحة السعودية : إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالتين
أعلنت وزارة الصحة عن إصابة جديدة ووفاة حالتين بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الصحة السعودية، فى بيان الثلاثاء، إنه تم تسجيل إصابة جديدة ببريدة وتوفيت حالتان بالرياض وبريدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 946 حالة والوفيات إلى 410 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 512 حالة وتبقى 22 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى حالتين معزولتين بالمنزل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية