الصحة السعودية : إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إصابة جديدة ووفاة حالتين بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الصحة السعودية، فى بيان الثلاثاء، إنه تم تسجيل إصابة جديدة ببريدة وتوفيت حالتان بالرياض وبريدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 946 حالة والوفيات إلى 410 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 512 حالة وتبقى 22 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى حالتين معزولتين بالمنزل.

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