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التحقيقات: خلية طنطا خططت لاستهداف منشآت حيوية خلال المؤتمر الاقتصادى

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التحقيقات: خلية طنطا خططت لاستهداف منشآت حيوية خلال المؤتمر الاقتصادى التحقيقات: خلية طنطا خططت لاستهداف منشآت حيوية خلال المؤتمر الاقتصادى
كشفت التحقيقات التى تجريها المباحث الجنائية والأمن الوطنى مع الخلية الإرهابية التى تم ضبطها بالغربية، والمكونة من 15 إرهابيا والتى كانت تخفى 4 كراتين بها عبوات ناسفة شديدة الانفجار داخل أحد المحلات بشارع أبو الهول بقسم أول طنطا بمنطقة سيجر، عن قيام المتهمين بتصنيع وتعبئة المتفجرات وتخزينها تمهيدا لتفجير عدد من المشاريع الحيوية بالمحافظة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وبالتنسيق مع عدد من الخلايا الإرهابية التى تم ضبطها فى المحافظات الأخرى لإحداث الذعر بين المواطنين.

كما ضبط بحوزتهم عناوين وأسماء ضباط شرطة وقيادات أمنية كبرى وأرقام سيارتهم وخطوط سيرهم والأماكن التى يترددون عليها هم وأسرهم لاستهدافهم وتفجير عدد من الأماكن الحيوية وإحداث تفجيرات فى توقيت محدد بالتزامن مع عقد المؤتمر الاقتصادى وختامه بالتنسيق مع عدد من الخلايا الإرهابية فى عدة محافظات مجاورة، وتقوم الأجهزة الأمنية بمناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإرهابى والإجرامى.

وكشف مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن الخلية الإرهابية التى تم ضبطها فى الغربية قامت بعدة عمليات إرهابية فى محافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة.

على الجانب الآخر، قرر مدير أمن الغربية اللواء عبد الحميد عثمان، إلغاء الأجازات بين الضباط والأفراد والجنود على مستوى المديرية فى جميع القطاعات ورفع درجة الاستعداد القصوى بين الضباط بعد ضبط الخلية الإرهابية والكشف عن المخططات التى كانت تنوى ارتكابها وتشديد الحراسة والدوريات الأمنية على مداخل ومخارج المدن والكنائس والمنشآت الحيوية وشركات المياه والكهرباء والبترول مع القيام بدوريات مكثفة لخبراء المفرقعات للكشف عن أى مواد متفجرة أو سيارات مفخخة خلال الفترة القادمة.

كانت المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى، ألقت القبض على 15 إرهابيا كانوا يقومون بعمليات تصنيع المتفجرات وتخزينها ونقلها، وذلك بعد إعداد عدة مأموريات سرية أسفرت عن ضبطهم عقب ضبط 4 كراتين بها مواد متفجرة شديدة الانفجار.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى.

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