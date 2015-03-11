ضبط 3 من الخارجين عن القانون فى حملة أمنية بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط حملة استهدفت الخارجين عن القانون بدائرة المديرية، حيث تم ضبط محمد الشربينى.أ سن 38 عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وعدد (6) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6007 جنايات مركز شرطة فارسكور لسنة 2015م.

وتم ضبط محمد عبدالله.ر سن 23 عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم وعدد (4) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2316 جنايات قسم ثان شرطة دمياط لسنة 2015م.

وكذلك ضبط محمد على.ع سن 29 استورجى ومقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا، السابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".. وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وعدد (2) طلقة من ذات العيار.. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2877 جنايات مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م.