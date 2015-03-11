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"أمن المنيا" يعثر على مواد متفجرة داخل مزرعة بـ"الصحراوى الشرقى"

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"أمن المنيا" يعثر على مواد متفجرة داخل مزرعة بـ"الصحراوى الشرقى" "أمن المنيا" يعثر على مواد متفجرة داخل مزرعة بـ"الصحراوى الشرقى"
داهمت قوات الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث بنى مزار، أمس الثلاثاء، مزرعة على الطريق الصحراوى الشرقى بقرية الناصرية، وتم العثور على قنابل تفجير عن بعد تحوى أعدادا كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة لاستخدامها فى تفجير القنابل عن بعد، وكميات هائلة من بودرة تصنيع القنابل والمتفجرات ومواد معدنية تساهم فى تصنيع القنابل، و3 بنادق آلية وذخيرة.

وأظهرت التحريات الأولية قيام خلية إرهابية بتصنيع القنابل الإلكترونية، لاستخدامها فى تفجير المنشآت القضائية بمنطقة شمال المنيا، وتدمير مجمعات المحاكم والنيابات العامة بمراكز مغاغة وبنى مزار والعدوة ومطاى.

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