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زينة لـ"أحمد عز" على "إنستجرام": ربنا فوق الجميع وهو الحكم العدل

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زينة لـ"أحمد عز" على "إنستجرام": ربنا فوق الجميع وهو الحكم العدل زينة لـ"أحمد عز" على "إنستجرام": ربنا فوق الجميع وهو الحكم العدل
قالت الفنانة زينة، إن رأى النيابة فى قضية نسب طفليها التوأم إلى الفنان أحمد عز، غير ملزم، معبرة عن تفاؤلها بأن المحكمة ستحكم لصالحها فى القضية.

وكتبت "زينة"، معلقة على صورة نشرتها للفنان أحمد عز، عبر موقع مشاركة الصور الشهير "إنستجرام" : " فى ناس مش فاهمة فى القانون بتقول إن أبو الولاد اللى فى الصورة ده النيابة حكمتله والحقيقة إن رأى النيابة ده غير ملزم بالمرة ورأيها استشارى بس، وإن المحكمة لسه ماحكمتش فى القضية، واحنا مستنيين الحكم العادل، وإن ربنا فوق الجميع وهو اللى هايحكم لنا بإذن الله".


>بالفيديو.. الفنانة زينة تختصم نيابة الأسرة فى طلب للنائب العام بقضية النسب

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