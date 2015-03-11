(الحوار في مجالس الملك عبدالعزيز) و(منهجية الملك عبدالعزيز في بناء السلام العالمي)

شهدت عناوين ومواضيع المؤتمر إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين والمتخصصين في العلوم التاريخية والاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية.

وفيما يلي قائمة بأبرز العناوين والباحثين الذين سيتناولون على مدى يومين..

(تاريخ الملك عبدالعزيز: رؤية الصورة والحدث).. يقدمها معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري المُستشار في الديوان الملكي

(عناية الملك عبدالعزيز بتحقيق الأمن العقدي والفكري).. يقدمها معالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل

(العلاقات السعودية الباكستانية منذ عهد الملك عبدالعزيز) يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد باكستان

(جهود جامعة الامام محمد بن سعود في خدمة تاريخ الملك عبدالعزيز) يقدمها الأستاذ الدكتور عمر بن صالح بن سليمان العمري

(جوانب من مظاهر الترابط بين القيادتين الدينية والسياسية في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز البسام أستاذ التاريخ السعودي بجامعة القصيم

(الملك عبدالعزيز وتوطيد الأمن بين القبائل عند بناء المملكة العربية السعودية

دراسة تاريخية تحليلية).. يقدمها الأستاذ الدكتور عايض بن خزّام الروقي

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومدير موسوعة الحج والحرمين مركز تاريخ مكة المكرمة

(العلاقات السعودية السوفيتية في السياسة الخارجية للملك عبدالعزيز).. يقدمها الدكتور ماجد بن عبدالعزيز التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية

(قراءة سوسيولوجية للعقد الاجتماعي عند توحيد المملكة العربية السعودية).. يقدمها الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل أستاذ علم الاجتماع - جامعة الملك سعود

(جوانب من: شخصية الملك عبدالعزيز ومنهجه في المصادر المحلية المخطوطة لبعض معاصريه - أدباء تهامة ومؤرخيها "آثار السنوسي , والعمودي مثالاً"

1354-1358ه).. يقدمها الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد أبوداهش

(المنطلقات التربوية الرئيسة في خطب الملك عبدالعزيز وأثرها في بناء وتنمية المجتمع السعودي).. يقدمها الأستاذ الدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد-

أستاذ التربية الإسلامية ومدير مركز البحوث التربوية في كلية التربية في جامعة الملك خالد

(مكتبة الأمير مساعد بن عبدالرحمن أنموذجاً للمكتبات في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها الأستاذ الدكتور راشد بن سعد بن راشد القحطاني

(عناية الملك عبدالعزيز بالتوحيد ووحدة البلاد السعودية).. يقدمها الدكتور عبدالله بن محمد بن محمد الصامل عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(تكامل العلاقة بين الوطنية والهوية الإسلامية والانفتاح على العالم في فكر المؤسس) يقدمها الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

(الإعلام البترولي في المملكة العربية السعودية في عهدالملك عبدالعزيز

"دراسة تاريخية").. يقدمها الدكتور سعد بن سعيد القرني عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية

(الحوار في مجالس الملك عبدالعزيز).. يقدمها الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشيحة أستاذ التاريخ السعودي المساعد بقسم التاريخ والحضارة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(أثر التنظيمات الادارية والمالية للملك عبدالعزيز في عسير

1338-1373ه/1920- 1953م).. يقدمها الدكتور زهير بن عبدالله الشهري

أستاذ التاريخ السعودي المساعد في قسم التاريخ والحضارة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(صورة الملك عبدالعزيز لدى خليل الرواف).. يقدمها الدكتور خليف بن صغير الشمري أستاذ التاريخ السعودي المساعد في جامعة حائل

(ضم الملك عبدالعزيز لمنطقة الجوف) يقدمها الدكتور نايف بن علي السنيد الشراري أستاذ التاريخ السعودي المساعد في جامعة الجوف

(الملك عبد العزيز في المصادر الكويتية. عبدالعزيز الرشيد وسيف الشملان نموذجًا).. يقدمها الدكتور عُمر أبا الخيل الدوسري إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.

(تاريخ الملك عبدالعزيز.. رؤية الصورة والحدث).. و(عناية الملك عبدالعزيز بتحقيق الأمن العقدي والفكري).. و(العلاقات السعودية الباكستانية منذ عهد الملك عبدالعزيز)

(منهجية الملك عبدالعزيز في بناء السلام العالمي).. يقدمها الأستاذ الدكتور ابراهيم القادري بوتشيش أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية في قسم التاريخ في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس في المملكة المغربية.

(ظاهرة الفقر في نجد والحجاز وموقف الملك عبدالعزيز آل سعود منها).. يقدمها الأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسن ابو علية أستاذ التاريخ السعودي - الأردن

(جوانب القيادة التحويلية في شخصية الملك عبدالعزيز وانعكاساتها على إدارته للتعليم بالمملكة العربية السعودية).. يقدمها الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري الأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(أهمية منطقة تبوك في التاريخ الحديث فترة الملك عبدالعزيز أنموذجاً).. يقدمها الدكتور مطلق بن صيَّاح البلوي أستاذ التاريخ السعودي المساعد بجامعة تبوك.

(البناء الوطني والعلاقات السعودية – الصينية في ثلاثينيات القرن العشرين: حالة نادرة لتعزيز العلاقات الخارجية بغية مصالحٍ دينيةٍ مشتركة).. يقدمها الأستاذ الدكتور جورج وي شاوران وانغ جامعة ماكاو.

(إحياء المعتقدات الدينية في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز وأثرها على حركة الحرية في الهند).. يقدمها الأستاذ الدكتور محمد جولرز -

أستاذ ورئيس قسم الدراسات الغرب آسيوية بجامعة عليكره الإسلامية في الهند

(زيارة الملك عبدالله بن الحسين للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد الجوارنة أستاذ التاريخ الحديث في جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية

(الأسواق التجارية في عهد الملك عبدالعزيز) يقدمها الأستاذ الدكتور حسن محمد نور عبدالنور أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة سوهاج في جمهورية مصر العربية.

(شخصية الملك عبدالعزيز: رؤية يابانية).. يقدمها الدكتور سمير عبدالحميد إبراهيم نوح أستاذ زائر بكلية الإلهيات - نائب مدير مركز دراسات الأديان التوحيدية جامعة دوشيشا كيوتو اليابان.

(الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وتطور التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الامريكية "1928-1949").. يقدمها الأستاذ الدكتور صبري فالح الحمدي مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الجامعة المستنصرية في العراق.

(تاريخ الملك عبدالعزيز في المصادر الأردية).. يقدمها الدكتور جلال السعيد الحفناوي أستاذ اللغة الأردية في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة.

(السيرة الكاملة التي ألفها الكاتب الأردي سيد سر دار محمد حسني الهندي بعنوان: "سيرة الملك ابن سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها".. يقدمها الدكتور ارويعي محمد علي قناوي جامعة بنغازي في ليبيا

(جهود الملك عبدالعزيز آل سعود في النهضة بالتعليم).. يقدمها الدكتور

د. صالح حبيب الله - أستاذ مشارك في جامعة شمال غرب الصين - لانتشو - قانصو - الصين

(قراءة جديدة في المصادر العثمانية عن تاريخ الملك عبدالعزيز).. يقدمها الأستاذ الدكتور سهيل صابان قسم التاريخ في جامعة الملك سعود.

(رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود إلى الملك فيصل بن الحسين حول النزاعات العشائرية بين العراق والمملكة العربية السعودية).. يقدمها الدكتور علي ناصر حسين من جامعة بغداد - العراق

(الملك عبدالعزيز والحركة الوطنية السورية "1930-1935م").. يقدمها الأستاذ الدكتور محمد أمين من جامعة مولاي سليمان - المملكة المغربية

(جهود الملك عبدالعزيز في جمع الكلمة وبناء الدولة).. يقدمها الدكتور مَحمد عبدو باحث في الدراسات الإسلامية

(موقف الملك عبدالعزيز من الأزمة العراقية الكويتية سنة 1939م).. يقدمها الدكتور محمد عبدالرحمن عريف من جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية

(النقود في عهد الملك عبدالعزيز ودورها في التوثيق لمراحل توحيد المملكة العربية السعودية).. يقدمها الأستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان -

أستاذ الآثار في جامعة الفيوم - جمهورية مصر العربية

(الأحكام الفقهية المتعلقة بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ودور الملك عبدالعزيز وأبنائه في القيام بها).. يقدمها الدكتور عطية مختار عطية حسين كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة نجران

(الأمير فيصل وإدارة العلاقات الخارجية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها الدكتور عبدالحكيم بن عامر الطحاوي عميد معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق في مصر

(دور الملك عبدالعزيز في تسوية مشكلات القبائل على الحدود السعودية الأردنية 1921-1933م).. يقدمها الدكتور جبر محمد مذيب الخطيب

قسم التاريخ بجامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية

(الملك عبدالعزيز وشعب مصر).. يقدمها الأستاذ الدكتور رأفت غنيمي الشيخ جامعة الزقازيق مصر

(الملك عبدالعزيز وجهوده تجاه السودان).. يقدمها الدكتور الجاك النور محمد جامعة الإمام المهدي - السودان

(جهود الملك عبدالعزيز في تطوير نظام الحسبة).. يقدمها الأستاذ الدكتور

كرم حلمي فرحات - جامعة قناة السويس- مصر

(جهود الملك عبدالعزيز آل سعود في دعم قضايا الأمة الإسلامية "استقلال إندونيسيا نموذجًا).. يقدمها الدكتور فيصل سيد طه حافظ - جامعة بني سويف - مصر

(العلاقة بين الملك عبدالعزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين بعد معاهدة الطائف 1934-1948م).. يقدمها الدكتور فؤاد عبدالوهاب الشامي - جامعة صنعاء - اليمن

(اتجاهات البحث في الرسائل الجامعية عن تاريخ الملك عبدالعزيز والمملكة في عهده 1419-1434ه).. يقدمها الدكتور عبدالرحمن فراج جامعة بني سويف مصر

(ملامح عبقرية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

دراسة تاريخية لمراحل حياته الشخصية).. يقدمها الدكتور طلال حمود عبده بن عبده المخلافي - جامعة تعز- اليمن

(دور الملك عبدالعزيز آل سعود في دعم حركات التحرر الوطني في دول شرق إفريقيا).. يقدمها الدكتور صالح محروس محمد جامعة بنى سويف - مصر

(الملك عبدالعزيز آل سعود في عيون معاصريه "الأمير شكيب أرسلان نموذجا) يقدمها الدكتور زكريا صادق الرفاعي جامعة حائل.

(معطيات حول وقف الكتب بمدينة حائل في عهدالملك عبدالعزيز من خلال نصوص الوقفيات).. يقدمها الدكتور خالد حسين محمود جامعة حائل

(الشّيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل ومراسلاته مع الملك عبدالعزيز) يقدمها الدكتور جمال عزون جامعة نجران

(الدور السياسي للملك عبدالعزيز في المصادر العبرية).. يدمها الأستاذ الدكتور جمال عبد السميع الشاذلي جامعة القاهرة مصر

(سياسة الملك عبدالعزيز آل سعود الخارجية " دراسة تحليلية لأسسها وخصائصها واهدافها").. يقدمها الدكتور تاج السر حران جامعة الخرطوم -السودان

(دراسة ونشر لمجموعة من النقود الأجنبية المتداولة في شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود).. يقدمها الدكتور أسامة أحمد مختار حسن جامعة سوهاج - مصر

(الملك عبدالعزيز آل سعود وتأسيس أول دار لكسوة الكَعْبَة المُشَرَّفَة في مَكّة المُكَرَمَة).. يقدمها الدكتور محمد بن حسين الموجان

(عناية الملك عبدالعزيز بالحسبة).. يقدمها يونس حسين الصين

(الملك عبدالعزيز في الشعر العربي المعاصر "فؤاد الخطيب نموذجا").. يقدمها سعد سعيد الرفاعي

(الشفاعة لدى الملك عبدالعزيز).. يقدمها أحمد عطوة عبدالحميد

(الأدب والإعلام والاتصال في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها جبران بن سلمان سحاري

(الملك عبدالعزيز مثال للقائد الذي لم يسبق له مثيل).. يقدمها إدريس إسماعيلي مقدونيا

(الابتعاث العلمي في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها أحمد بن خلف بن عبدالله المالكي

(جهود الملك عبدالعزيز للارتقاء بالحياة الفكرية في مدينة حائل).. يقدمها خاتم بن فضي الشمري

(الحجاج الصينيون في عهد الملك عبدالعزيز).. يقدمها عبدالله بن علي الشائب

(تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المملكة العربية السعودية).. تقدمها الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي عضو مجلس الشورى

(الشركة الشرقية المحدودة ودورها الاقتصادي في عهد الملك عبدالعزيز)

.. تقدمها الدكتورة مها علي آل خشيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

(الأوضاع الاقتصادية في مكة في عهد الملك عبدالعزيز).. تقدمها الدكتورة آمال رمضان عبدالحميد

(الملك عبدالعزيز وحياته الأسرية والعملية في قصر المربع وبعض مواقفه الإنسانية).. تقدمها الدكتورة حصة بنت عبدالرحمن الجبر جامعة الملك سعود

(جهود الملك عبدالعزيز في استقرار الأمن والرخاء في شبه الجزيرة بعد توحيدها على يديه).. تقدمها الدكتورة لطيفة بنت عبدالله الجلعود كلية أصول الدين

(أثر التحولات الاقتصادية على إدارة الملك عبدالعزيز للتعليم).. تقدمها الدكتورة فاطمة بنت عبدالله البشر كلية العلوم الاجتماعية

والمزيد من الدراسات والبحوث المتنوعة التي تتناول سيرة الملك المؤسس (طيب الله ثراه).