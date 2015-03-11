الوزاري الخليجي يبحث الأزمة اليمنية ومخاطر التهديدات الإرهابية على أمن المنطقة

الرياض - واس

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يوم غد الخميس الدورة ال(134) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني: إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الماضية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية. وأوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع الوزاري سيتدارس كذلك آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الأزمة اليمنية ستكون في مقدمة القضايا التي سيبحثها وزراء الخارجية، بالإضافة الى مخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة.