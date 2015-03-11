أمين الرياض يتفقد حراج «ابن قاسم» الجديد.. استعداداً لافتتاحه نهاية الشهر

تفقد معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان رئيس مجلس المديرين بشركة الرياض القابضة، يرافقه أعضاء مجلس المديرين، حراج بن قاسم الجديد، للاطلاع على سير العمل، وأداء التشغيل في المشروع، للتأكد من جاهزية الحراج للافتتاح نهاية الشهر الجاري.

واستمع المهندس السلطان إلى عرض تفصيلي لمراحله، قدَّمه عضو مجلس المديرين الرئيس التنفيذي "لشركة الرياض القابضة" سعود بن عبدالله الدغيثر، وتحدث عن أهداف المشروع، والاعتبارات التي أقيم من أجلها، والحراك الخدمي الذي ينتظر أن يحدثه في ظل الدراسات التي سبقت تنفيذه، فضلاً عن النقلة العمرانية التي يمثلها، والدعم الذي يقدمه للفئات المستفيدة منه.

وقدم شروحاً عن آليات العمل التي سيدار المشروع من خلالها، والضوابط التي وضعتها إدارة الشركة لتضمن سلاسة العمل فيه، وطبيعة المبيعات التي يقوم عليها الحراج، والأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها الشركة للتنسيق فيما بين العارضين والمهنيين، لضمان أعلى مستوى من التنظيم والجودة، لكي يحقق المشروع قيمة عمرانية وحضارية وسياحية مضافة إلى مدينة الرياض.

وأبدى المهندس السلطان إعجابه بالمشروع، ورضاه عن سير العمل، وشكره للقائمين على المشروع جهودهم التي بذلوها، حتى بلغوا به هذه المرحلة من الجودة والإتقان، متمنياً للجميع التوفيق إلى ما يتطلعون إليه من وراء هذا الجهد المبذول.

يذكر أن مشروع حراج ابن قاسم الجديد، سيكون البديل لحراج بن قاسم القديم، ويُقام المشروع على أرض مساحتها 280 ألف متر مربع في حي المصانع بين طريقي الحائر شرقاً والمنصورية غرباً، وسيكون نقلة نوعية لحراج بن قاسم الحالي، بتفادي جميع السلبيات القائمة في الحراج القديم، وتقديم أفضل خدمات البيع والشراء للسلع الجديدة والمستعملة.