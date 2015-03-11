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زلزال بقوة 6.6 درجات في شمال شرق كولومبيا

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زلزال بقوة 6.6 درجات في شمال شرق كولومبيا زلزال بقوة 6.6 درجات في شمال شرق كولومبيا

أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات شمال شرق كولومبيا مع هزات ارتدادية بلغت العاصمة بوجوتا، بحسب ما أفاد المركز الكولومبي للجيولوجيا.

ولم تسجل السلطات على الفور وقوع ضحايا أو خسائر مادية جسيمة حتى وأن تحدثت وسائل الإعلام عن سير في بوجوتا وكذلك عن خسائر في بوكارامانجا، كبرى مدن ولاية سانتاندر حيث وقع الزلزال.

ووقع الزلزال وتم تحديد مركزه على عمق 161 كلم في منطقة لوس سانتوس بسانتاندر.

من ناحيته، قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن الزلزال وقع على عمق 147 كلم بالقرب من منطقة اراتوكا على بعد حوالى 270 كلم من بوجوتا.

وقال كارلوس ايفان ماركيز، مدير الوحدة الوطنية لإدارة الأخطار في تصريح إذاعي “نحن بصدد إجراء مراجعة لمنطقة مركز الزلزال ولكن التأثير طاول بشكل أساسي شمال شرق كولومبيا”.

وأضاف “حتى الأن، لا توجد حالات خطرة”.

واحدثت الهزات الارتدادية التي استمرت ثواني عدة ذعرا في شوارع العاصمة حيث تم إخلاء العديد من المباني بشكل وقائي.

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