بالفيديو.. متحول جنسياً: تزوجت من 4 أشهر ولا زال اسمى فى البطاقة بنت

قال متحول جنسياً من فتاة إلى رجل، أنه تزوج منذ أربعة أشهر، وأهل زوجته لم يكن لديهم اعتراض وقالوا "دى خلقة ربنا"، مضيفاً أنه كان يحصل على علاج ولم يكن لديه "صدر"، لكنه أجرى عملية استئصال الغدد والرحم والمبايض.

وأضاف المتحول جنسيا، خلال لقائه ببرنامج "صبايا الخير"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامية ريهام سعيد، أنه لن يستطيع أن ينجب أبناء، مشيراً إلى أنه لا زال اسمه فى البطاقة باسم بنت رافضا الإفصاح عنه، بالإضافة إلى أن السجل المدنى رفضه تسميته باسم ولد لأنه يحتاج تقريرا من الطب الشرعى، لافتا أنه تم إطلاق اسم "جيفارا" عليه.