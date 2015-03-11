ليبرمان تعليقًا على تهديد فلسطين بإحالته للجنائية الدولية: سيكون الرد عندما أكون وزيرا للدفاع

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي أفديجور ليبرمان التهديدات الفلسطينية بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما اقترح قطع رؤوس العرب الإسرائيليين غير الموالين للدولة.

وكتب على صفحته على فيسبوك “رأيت أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد أن قلت أنه يتوجب علينا أن نتحرك بقوة ضد أعدائنا وضد الذين يعملون ضدنا”.

وأضاف “سيكون لهم الرد عندما سأكون وزيرا للدفاع” في إشارة إلى المنصب الذي يتطلع إليه بعد الانتخابات التشريعية في 17 مارس.

ولم ينف الوزير أبدا الأقوال التي نسبتها إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عنه قوله خلال اجتماع في إحدى الجامعات بالنسبة للعرب الإسرائيليين “الذين هم معنا يجب أن يحصلوا على كل شيء” ولكن “الذين هم ضدنا يجب أن نأخذ فأسا ونقطع رؤوسهم وإلا فلن نعيش هنا”.

وأعلن الإسرائيليون أنهم سيرفعون رسميا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل ضد مسؤولين إسرائيليين.

أ ف ب