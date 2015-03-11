محافظ الأقصر يأمر بإنهاء مشروع الصرف بمركز الزينية خلال 9 أشهر

أمر محمد بدر محافظ الأقصر، بتجهيز ملف كامل عن مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة الزينية، للعرض عليه، والجدول الزمنى للمشروع، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروع، خلال 9 أشهر.

جاء ذلك خلال جولته التى قام بها لمركز ومدينة الزينية مساء الثلاثاء، حيث التقى أهالى المركز، واستمع لشكواهم ومطالبهم، كما التقى عددا من السائقين الذين اشتكوا له سوء حالة الطرق، وعلى الفور وجه المحافظ تعليمات لرئيس مركز ومدينة الزينية بضرورة تمهيد الطرق فى الأجزاء التى تم انتهاء المشروع بها.

وتفقد المحافظ خلال الجولة إحدى الوحدات الصحية بالزينية، وأيضا مركز شباب العشى، كما التقى عددا من الشباب أثناء لعب مباراة لكرة القدم داخل مركز الشباب.