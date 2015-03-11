كلينتون “غاضبة”: رسالة الجمهوريين لإيران إما لمساعدتهم أو للإضرارا بالرئيس

أدانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة المحتملة لانتخابات 2016 الرئاسية، الرسالة التي وجهها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى القادة الإيرانيين في شان الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة إن “الرسالة الأخيرة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ابتعدت عن التقاليد الأفضل للإدارة الأميركية وعلينا التساؤل حول الغاية من هذه الرسالة”.

وأضافت أن هناك “جوابين منطقيين” على هذه القضية، “إما أن هؤلاء الشيوخ يحاولون مساعدة الإيرانيين وإما أنهم يحاولون الإضرار بالرئيس في ملف دبلوماسي دولي ينطوي على تحديات كبيرة”.

واعتبرت أنه “مهما كان الرد، فإنه يشكك في صدقية موقعي هذه الرسالة”.

وتابعت كلينتون أن “الرئيس وفريقه يخوضان مفاوضات مكثفة. هدفهم هو التوصل إلى حل دبلوماسي يقطع الطريق أمام إيران (لحيازة) قنبلة نووية ويسمح لنا بالاطلاع في شكل غير مسبوق على البرنامج النووي الإيراني”.

أ ف ب