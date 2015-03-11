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' الكرة المصرية مريضة.. وهيكتور كوبر هو الطبيب '

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' الكرة المصرية مريضة.. وهيكتور كوبر هو الطبيب ' ' الكرة المصرية مريضة.. وهيكتور كوبر هو الطبيب '

كشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة عن كواليس الجلسة التي جمعته بالأرجنتيني هيكتور كوبر قبل توقيع عقود توليه القيادة الفنية لقيادة منتخب صباح اليوم الثلاثاء.

وقال فريد: "قلت للمدرب الأرجنتيني أن الكرة المصرية مريضة، وقررنا التعاقد معك لأنك طبيب ماهر، وقرأنا عنك كثيرًا، واطلعنا جيدًا على سيرتك الذاتية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أكدت له أن جميع أعضاء اتحاد الكرة ال11 خلفه، وسنوفر له كل متطلباته للتأهل لكأس الأمم والفوز بها، وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وأتم: "الخلاف حول جنسية مدرب سواء وطني أم أجنبي انتهى، والآن كلنا وراء هيكتور كوبر لرفع اسم مصر".

يُذكر أن هيكتور كوبر سيتولى مسؤولية المنتخب خلفًا لشوقي غريب الذي تمت الإطاحة به في نوفمبر الماضي.

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