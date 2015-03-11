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محمود طاهر: استاد الأهلي سيتكلف 2 مليار جنيه

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محمود طاهر: استاد الأهلي سيتكلف 2 مليار جنيه محمود طاهر: استاد الأهلي سيتكلف 2 مليار جنيه

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إن بناء إستاد بالفرع الثالث في الشيخ زايد يحتاج تكلفة مالية ضخمة للغاية.

وقال طاهر: "الأهلي سيتقدم بمشروع الإستاد في المؤتمر الاقتصادي، لأنه يتضمن استثمارات ضخمة تصل لملياري جنيه".

وأضاف في تقرير تليفزيوني: "نسعى لبناء ملعب على مستوى عالي بالتعاون مع أكبر شركات التسويق والتصميمات الهندسية في العالم".

وأتم: "بناء إستاد للأهلي مشروع مهم للدولة والنشاط الرياضي، ستكتمل صورته بالوصول لممول للبدء في أعمال التشييد".

يُذكر أن الأهلي يخوض مبارياته على مدار تاريخه على ملاعب القاهرة، الكلية الحربية، المقاولون العرب، والسكة الحديد، وأخيرًا الدفاع الجوي.

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