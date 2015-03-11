بالفيديو #ليلة_الابطال - بورتو يضرب بازل بسلاح التسديدات البعيدة .. والنني يودع البطولة ملكا

ضرب بورتو ضيفه بازل بسلاح التسديدات البعيدة وانتصر 4-0 ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل بازل ضيفا على بورتو في إياب دور الـ16 من البطولة بعدما تعادلا سويا 1-1 في الذهاب.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة، بينما خرج أحمد حمودي من قائمة اللقاء.

وسجل رباعية بورتو كل من ياسين براهيمي وهيكتور هيريرا وكاسميرو وفينسنت أبو بكر في الدقائق 14 و47 و56 و76.

وركض النني 11743 مترا في المباراة ليستمر كأفضل لاعبي البطولة ركضا بمجموع 97234 مترا.

بورتو يزلزل ملعبه

تألق لاعبو "التنانين" في المباراة وخاصة الجزائري ياسين براهيمي الذي شن غارات من الجانب الأيسر وكان صاحب هدف التقدم.

انتهى شوط اللقاء الأول بتقدم براهيمي من ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة سددها بدهاء بيمناه (ق14).

كما طالب براهيمي خلال الشوط بركلة جزاء اثر تعرضه للسقوط داخل المنطقة، لكن الحكم السويدي جونسان اريكسون لم يشر إلى شيء.

وكان بالإمكان لبورتو أن يخرج متفوقا بأكثر من هدف لولا رعونة اللاعبين في انهاء الهجمات.

في المقابل لم يشكل بازل أي خطورة على أصحاب الأرض واكتفوا بكرات طويلة بعيدة في معظمها عن المرمى.

ولم ينتظر بورتو كثيرا في الشوط الثاني ليضيف ثلاثة أهداف، استهلها هكتور ايريرا (ق47) بعدما انطلق براهيمي من الجانب الأيسر ليمرر الكرة الى المكسيكي الذي سددها بشكل قوي خارج المنطقة بيمناه، قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو تفوق "التنانين" بهدف ثالث (ق56) من ضربة حرة مباشرة خارج المنطقة أيضا.

وأضاف المتألق الكاميروني فينسنت أبو بكر هدفا رابعا (ق76) بعدما استخلص الكرة من المصري محمد النني لاعب الخصم، ليسدد قذيفة بعيدة بيمناه احتضنت الشباك.

شاهد أهداف اللقاء من هنا