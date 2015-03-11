انفجار عبوة ناسفة بجوار ” أوبرج ” الفيوم دون وقوع إصابات

طانفجرت مساء أمس الثلاثاء عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها ملثمان مجهولان يستقلان دراجة بخارية بجوار سور منطقة انتظار السيارات الملحقة بفندق أوبرج الفيوم علي ساحل بحيرة قارون إلى تهدم جزء من السور الخارجي لمنطقة الانتظار دون ووقع إصابات.

وتجري أجهزة الأمن فحوصها لكشف هوية الملثمين اللذين زرعا العبوة حسبما سجلته كاميرات المراقبة بالفندق.

وأمرت نيابة سنورس بسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهما، حيث شكل اللواء يونس الجاحر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم فريقا بحثيا بقيادة اللواء محمد الشامي لكشف هوية الجناة وضبطهم.

في نفس السياق، نجح خبراء المفرقعات بالفيوم في تفكيك عبوتين ناسفتين عثر عليهما بالطريق بعزبة خضرة التابعة لقرية العجميين بمركز أبشواي وهي القرية التي كانت شهدت في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء مصرع اثنين من الإرهابيين اللذين ينتميان لجامعة الإخوان الإرهابية أثناء زرع عبوة ناسفة بمحيط نقطة شرطة العجميين.

كان العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية بالفيوم تلقى بلاغًا بالاشتباه في جسمين غريبين عثر عليهما بالطريق العام بعزبة خضرة بالعجميين ، وانتقل خبراء المفرقعات لمكان الواقعة حيث تم تأمين المنطقة والتعامل مع العبوتين وهما عبارة عن ماسورة معدنية لكل منهما وموصل بها دائرة كهربائية تعمل بالتوجيه عن بعد، ونجح خبراء المفرقعات في تفكيكهما من دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

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