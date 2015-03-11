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السجن 10 سنوات لـ 14 إخوانيا لتحريضهم على العنف بأبوحماد فى الشرقية

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السجن 10 سنوات لـ 14 إخوانيا لتحريضهم على العنف بأبوحماد فى الشرقية السجن 10 سنوات لـ 14 إخوانيا لتحريضهم على العنف بأبوحماد فى الشرقية
قضت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى و سكرتارية أحمد زيد ،مساء اليوم الثلاثاء،بالسجن 10 سنوات ل14 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية و3 سنوات لأحدهم فى القضية رقم 3137 لسنة 2014 جنايات أبوحماد ،تحريض على العنف والتعدى على المنشأت العامة بالمدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ،قد حررت محضر ضد 15 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز أبوحماد لتحرضيهم على العنف وتعديهم على المنشآت العامة والشرطية ، وقيامهم بالتظاهر وقطع الطرق بدائرة المركز.

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