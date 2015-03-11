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جهاز العاشر من رمضان: توصيل خط كهربائى احتياطى لتشغيل محطة مياه المدينة

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جهاز العاشر من رمضان: توصيل خط كهربائى احتياطى لتشغيل محطة مياه المدينة جهاز العاشر من رمضان: توصيل خط كهربائى احتياطى لتشغيل محطة مياه المدينة
أفادت مصادر بجهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل، أن الجهاز قام بتوصيل خط كهرباء احتياطى لمحطة مياه المدينة، لتغذيتها وتشغيل المياه بمختلف أنحاء المدينة.

وأضافات المصادر، أنه تم التنسيق مع شرطة الكهرباء، وإدارة الكهرباء، للعمل على سرعة إصلاح التلفيات بثلاثة أبراج ضغط عالٍ بمدينة العاشر، للعمل على سرعة عودة التيار الكهربائى للمدينة فى أسرع وقت، فيما تأثرت المنطقة الصناعية الثالثة من انقطاع التيار الكهربائى.


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