محافظ السويس يفتتح حديقة السلام 2 على طريق المحافظة- القاهرة

افتتح اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم أعمال والزراعة التشجير والمسطحات الخضراء بمدينة السلام 2 بحى عتاقة بجوار أسواق بدر ومسجد النور على طريق مصر السويس بحى عتاقة، والتى أقيمت بطول 8000 متر وينفذها جهاز التجميل بالمحافظة لتكون متنفسا لأهالى المنطقة.

والتقى المحافظ مع أهالى السلام بحضور سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة و رئيس الجمعية الاتحادية وحسن عبد العاطى مدير جهاز التجميل وعدد كبير من أهالى مدينة السلام واستعرض معهم عددا من المشاكل، منها الإنارة والرصف وتوفير رغيف العيش، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجمعية الاتحادية للبناءوالإسكان بالسويس.



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جانب من الافتتاح

حديقة السلام

الحضور

الحديقة بعد الافتتاح