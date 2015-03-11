محافظ السويس يزور القوافل التعليمية بالمدارس

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم، بجولة تفقدية لمدارس حى السويس، بدأها بمدرسة اللغات الإسلامية ببورتوفيق ومدرسة السويس للصناعات البحرية بمنطقة الملاحة، ومدرسة الإمام الشافعى الابتدائية، ومدرسة السويس القديمة الثانوية بنات، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وطالب المحافظ خلال الجولة بالحفاظ على التفوق وتحقيق التميز لمدارس السويس، والتأكيد على نظافة هذه المدارس بالداخل والخارج ومراجعة الغياب للمدرسين والطلاب.

وأكد المحافظ على التواصل المستمر بين المدرس والطالب، والتأكيد على التدريب العملى من أجل إكساب المهارات للطلاب.

وتفقد العربى السروى القوافل التعليمية التى تقام للعام الثانى على التوالى بمدارس السويس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وناشد الطلاب والطالبات الاستفادة من هذه القوافل، التى يشرف عليها نخبة متميزة من معلمى السويس فى معظم المواد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حى السويس، وعبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، وسلمى الشاعر، وكيل المديرية، ومصطفى الزعيم منسق عام القوافل التعليمية وقيادات المديرية.

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