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رئيس "العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة" يحاضر فى جامعة القناة

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رئيس "العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة" يحاضر فى جامعة القناة رئيس "العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة" يحاضر فى جامعة القناة
نظمت كلية العلوم بجامعة قناة السويس ندوة حول الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة المطهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عربى هندى عميد كلية العلوم بالتعاون مع الهيئة العالمية للقرآن والسنة المطهرة، حاضر فيها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة وتحدث عن براهين القرآن فى زمن العلم.

وأكد الدكتور عربى هندى شندى عميد العلوم أن الكلية منذ نشأتها كانت حريصة على أن يكون هناك مادة دراسية عن الثقافة الإسلامية ومنذ عامين تم تعديل المقرر ليكون حول الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة لأن الثقافة الإسلامية لابد أن تكون لكل مسلم أما الإعجاز يحتاج إلى دراسة ومعرفة من العلماء.

وأشار الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح إلى أن الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة حريصة على عقد مثل هذه الندوات، خاصة فى مثل هذه الكليات، وأن أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء وشكر للجامعة دعم مثل هذه الندوات.

حضر الندوة كل من الدكاترة يحيى حسن وزيرى أستاذ العمارة بجامعة القاهرة سابقا، ومجاهد محمد أبو المجد رئيس قسم الباطنة بجامعة المنصورة، وأحمد عبد العزيز مليجى أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومى للبحوث، مصطفى إبراهيم أستاذ بكلية علوم الأزهر، وحفنى محمود مدبولى أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف.

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مصر 365