شيخ الصيادين بالسويس يحذر من نوة الحسوم بالبحرين الأحمر والمتوسط

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين فى السويس إن خليج السويس والبحر الأحمر يشهدان خلال الساعات القادمة بداية نوة الحسوم التى تستمر 7 أيام.

وأضاف شيخ الصيادين فى تصريحات صحفية أن هذه النوة تشتد فيها الرياح المحملة بالأتربة ويكون اتجاهها جنوبية غربية، وحالة الطقس فيها غير مستقرة، محذرا الصيادين، خاصة المراكب العاملة بالبحر الأحمر خارج خليج السويس من القيام بأعمال صيد فى ظل النوة.

وأشار إلى أن الأمواج ترتفع بشدة فى عرض البحر وتتجاوز 3 أمتار ونصف، وتزداد سرعتها الأمر الذى يدعو لتوخى الحذر والحيطة خلال الإبحار معها، ويفضل التوقف عن الإبحار.

كما تؤثر النوة على سواحل البحر المتوسط، ما يستلزم اللجوء للأماكن الآمنة البعيدة عن مسار واتجاه الرياح إلى أن تمر هذه النوة بأمان وسلام.