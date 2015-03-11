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تكدس أكوام القمامة أمام أسوار المدارس والمستشفيات بطنطا

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تشهد أسوار المدارس والمستشفيات بطنطا تكدس أكوام من القمامة نتيجة غياب الرقابة، وذلك بعد أن اختفت شركات النظافة من المدينة وتحولت الشوارع إلى مقالب للقمامة.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، أكوام القمامة فى شارع حسن رضوان، والمتحف، وتوت عنخ أمون، ومحمد فريد، وخلف الإسعاف، وعلى طريق إسكندرية الزراعى، وكورنيش ترعة القاصد.

وقال أحمد مصطفى من أهالى مدينة طنطا، خاطبنا مجلس المدينة أكثر من مرة لإزالة أكوام القمامة الموجودة أمام المدارس والمستشفيات، خوفا على صحة أبنائنا بعد أن انتشرت فور اختفاء شركات النظافة.

تلال القمامة فى شارع سعيد بالقرب من كلية التجارة- 2015-02 - اليوم السابع
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تلال القمامة فى شارع سعيد بالقرب من كلية التجارة

القمامة تملأ شارع عمر بن عبد العزيز- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة تملأ شارع عمر بن عبد العزيز

القمامة على امتداد طريق الكورنيش- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة على امتداد طريق الكورنيش

القمامة أمام بوابة مدرسة سعد زغلول- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة أمام بوابة مدرسة سعد زغلول

القمامة بجوار أسوار المدارس- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة بجوار أسوار المدارس

قمامة أمام بوابة إدارة شرق طنطا التعليمية- 2015-02 - اليوم السابع
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قمامة أمام بوابة إدارة شرق طنطا التعليمية

تلال من القمامة على كورنيش القاصد- 2015-02 - اليوم السابع
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تلال من القمامة على كورنيش القاصد

القمامة نزلت مياه بحر القاصد- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة نزلت مياه بحر القاصد

القمامة تشوه المنظر الجمالى أمام كوبرى المرشحة- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة تشوه المنظر الجمالى أمام كوبرى المرشحة

القمامة تملأ قناطر المرشحة- 2015-02 - اليوم السابع
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القمامة تملأ قناطر المرشحة


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