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البشير يجري اتصالا هاتفيا بالسيسي ويؤكد مشاركته في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري

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البشير يجري اتصالا هاتفيا بالسيسي ويؤكد مشاركته في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري البشير يجري اتصالا هاتفيا بالسيسي ويؤكد مشاركته في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح ، أكد فيه مشاركته في مؤتمر قمة دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأفادت- وكالة السودان للأنباء مساء أمس الثلاثاء- أن الرئيس البشير هنأ الرئيس السيسي- خلال الاتصال الهاتفي- بالتوقيع علي وثيقة سد النهضة، كما دعاه للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام في الخرطوم بهذه المناسبة والذي سيشارك فيه رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين .

كما أدان الرئيس السوداني، التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا.
> أ ش أ

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