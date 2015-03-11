الجبوري يدعو لحملة وطنية عشائرية لتقوية الصف ومواجهة التحديات بالعراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري أمس الثلاثاء لإطلاق حملة وطنية عشائرية لتقوية الصف ومواجهة التحديات الراهنة في العراق.. مؤكدا ضرورة إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيم(داعش)الإرهابي وفق برنامج سريع ومحكم يعين العائلات على العودة ويستثني من أجرم بحق أهله ورضي لنفسه أن يقف مع الاٍرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الجبوري لشيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين مساء أمس الثلاثاء بحضور نائب الرئيس نوري المالكي، حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين بالإضافة الى عدد من المسئولين فيها.. وقال إن العراق يمر بظرف استثنائي يتطلب عضاً على الجروح وترفعا عن الأغراض الشخصية والفرعية الى المواقف الكلية الأصيلة التي تتعلق بجوهر وجودنا ووحدتنا واخوتنا.

وأضاف: أن داعش بدأت تغادرنا ونحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة تدعونا لطي صفحة الأمس بكل ما تحمله من أوجاع وفتح صفحة أخرى عنوانها الهمة العالية للبناء والإعمار والتنمية وتشييد مؤسسات الدولة على أساس من التفاهم والتكامل.. أن عشائرنا اليوم مطالبة بحملة لتطييب الأجواء وتجذير وتجسير المحبة للمضي بمشروع اعادة النازحين الى ديارهم وخصوصا في مناطق يثرِب.

من جانبه، دعا المالكي إلى لم الشمل ولملمة الجراح.. مؤكدا ان هذا اللقاء سيكون لبنة أولى في عملية البناء بعد الانتهاء من تنظيم داعش الإرهابي وبادرة لعقد جلسات أخرى في الأماكن التي حررت من هذا التنظيم.

من جهة أخرى، قال الجبوري إن نواب البرلمان الذين يشاركون بساحات القتال ضد داعش يعتبرون في إجازة رسميا، وذلك ردا على الأصوات التي تطالب باستجوابهم بسبب تغيبهم عن حضور جلسات مجلس النواب.. ووافق المجلس على قرار يعتبر عضو مجلس النواب الذي يلتحق مع القوات في جبهات القتال مستمرا بالخدمة بعد موافقة رئاسة المجلس وكتاب تأييد على أن لا يخل ذلك بنصاب الجلسات.

كما صوت المجلس على قرار يتضمن تشكيل لجنة تضم اللجنة المالية والقانونية لاتاحة الفرصة للنواب للتبرع بنصف راتب شهر تزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعي العشائر الذين يدافعون عن أرض العراق وتضامنا معهم.

أ ش أ