إخلاء سبيل 9 طلاب ضبطوا أثناء تسللهم لمجمع الكليات الطبى بجامعة طنطا

قررت نيابة أول طنطا، إخلاء سبيل 9 طلاب من طلاب جامعة طنطا منهم 4 بكفالة ألف جنيه و5 بضمان محل إقامتهم مساء الثلاثاء، بعد أن قام الأمن الإدارى بجامعة طنطا بإلقاء القبض عليهم اثناء تسللهم عبر الأسوار الخلفية للمجمع الطبى، وتمكن الأمن الإدارى من إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم شماريخ.

كان أفراد الأمن الإدارى، قد تمكنوا من إلقاء القبض على 9 طلاب أثناء تسللهم عبر أسوار الجامعة وعثر بحوزتهم على شماريخ وألعاب نارية، وإحالتهم إلى قسم أول طنطا وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل 4 بكفالة ألف جنيه و5 بضمان محل إقامتهم.