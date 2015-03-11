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وزير الصناعة: مصانع الغزل والنسيج تصدر ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا

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وزير الصناعة: مصانع الغزل والنسيج تصدر ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا وزير الصناعة: مصانع الغزل والنسيج تصدر ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا
قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إن السوق يحتاج إلى إتاحة فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات كثيفة العمالة، مؤكداً أن القطاع العام فى الغزل والنسيج به مصانع يفتخر بها وتحتاج إلى أن تسلط عليها الضوء، مضيفا:" يصدر بما يقرب من 2 مليار دولا سنوياً".

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أثناء حوار أجراه مع التلفزيون المصرى، أن فى حاجة إلى استيراد التكنولوجيا الحديثة والدخول فى إنتاج المنتجات ذات المكون التكنولوجى المتقدم والتعمق فى هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك أمثلة نجاح رائعة مثل شركة سامسونج والتى لها مصانع فى بنى سويف والصعيد وعمالتها من بنى سويف والمنيا وتنتج انتاجا تكنولوجيا متقدما جداً كشاشات التلفزيون وتصدر بمليار دولار.


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