للرجل.. الكرش يقلل خصوبتك

الكرش " مشكلة يعانى من تبعاتها الكثير من الرجال، وتمثل لبعضهم "عقدة" نفسية يصعب التخلص منها.

الدكتور هانى على أخصائى أمراض الذكورة والعقم، يوضح أن الكرش يؤثر بشكل كبير على خصوبة الرجال، وهى حقيقة علمية أثبتتها الأبحاث الحديثة، وأكدتها التجارب، فالرجل الذى يعانى من الكرش وبروز البطن يعانى من مشكلات مرضية عديدة على رأسها تأثر خصوبته بالسلب.

الكرش يؤثر على الأداء الجنسى للرجل

الكرش يؤثر على الخصوبة

>وحسبما يؤكد الدكتور هانى، فالكرش يعيق الرجل عن أداء مهامه الحميمة بشكل مثالى، لأنه يؤثر بشكل كبير على مرونته، وصحة مفاصله وعمل عضلاته، التى تعانى من التحميل الزائد بسبب الكيلوجرامات المتراكمة فى البطن ومحيط الخصر والكرش.>وتابع قائلا "الكرش يعيق الرجل أيضا ويؤثر على خصوبته بدرجة كبيرة، فالسمنة فى حد ذاتها خاصة سمنة البطن تؤثر على القدرة الجنسية للرجل، وتقلل من تدفق وسريان الدم بالجسم والأعضاء الخاصة، كما أنها تؤثر بشكل فاعل على الإنجاب وكفاءة وسلامة السائل المنوى".

وأخيرا فسر أخصائى الذكورة عن التأثير السلبى للكرش على خصوبة الرجل قائلا "الكرش يزيد من حجم البطن وبروزها للأمام، ما يقلل من حجم العضو الذكرى، ويسحب من طوله بعض السنتيمترات، ما يقلل من كفاءته، وكفاءة الأداء الجنسى بشكل عام للرجل".

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