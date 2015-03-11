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تأثير العلاجات المضادة للاكتئاب على الحمل

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تأثير العلاجات المضادة للاكتئاب على الحمل تأثير العلاجات المضادة للاكتئاب على الحمل
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 28 عاما، ولدى طفلين ومنذ ستة أشهر مررت بتجربة نفسية أثرت على حالتى العامة، وقد نصحنى الطبيب النفسى بتناول أقراص "السيبراليكس" بواقع قرص واحد يوميا، ومؤخرا بدأت فى تخفيض تلك الجرعة وأرغب فى الحمل فهل يمكن أن يؤثر هذا العلاج على فرص الحمل ويضعفها؟ وهل يجب الانتظار لفترة بعد توقف العلاج حتى يتخلص الجسم من آثاره قبل الحمل؟.

ويجيب عن سؤالها الدكتور جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية قائلا: إن تناول أقراص السيبراليكس لا يتطلب الانتظار لفترة بعد التوقف عن تناولها لتجنب أثارها على الجنين، فهى من العلاجات التى لا يبقى تأثيرها فى الجسم لفترات، ويمكن للسيدة التوقف عنها بمجرد حدوث الحمل دون القلق من آثارها السلبية.

فيما يوضح أستشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن أقراص السيبراليكس لا تؤثر نهائيا على فرص حدوث الحمل أو سلامة التبويض، ولكن يجب التوقف عن تناولها بمجرد حدوث الحمل أو استشارة الطبيب النفسى وطبيب النساء المتابع، فى حالة تطلب الحالة النفسية للسيدة الاستمرار على تناول تلك الأقراص.

وبالعودة لدكتور فرويز فيوضح أن التأثير الوحيد لتلك الأقراص على صحة المرأة، يتمثل فى خفض رغبتها الجنسية إلى حد ما.


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