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جيش الإحتلال: إصابة ضابط إسرائيلى بنيران مصدرها سوريا

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جيش الإحتلال: إصابة ضابط إسرائيلى بنيران مصدرها سوريا جيش الإحتلال: إصابة ضابط إسرائيلى بنيران مصدرها سوريا
أصيب ضابط فى الجيش الإسرائيلى بجروح طفيفة الثلاثاء بنيران مصدرها الجزء السورى من هضبة الجولان المحتلة، وفق ما أفاد الجيش متحدثا عن هجوم متعمد.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان "خلال نشاط روتينى لقوة الدفاع الإسرائيلية فى هضبة الجولان، استهدفت نيران" دورية و"اصيب ضابط بجروح طفيفة"، وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر متحدثا باسم الجيش لفرانس برس أنه "اطلاق نار مباشر".

وتدور اشتباكات منذ فترة طويلة بين الجيش السورى ومعارضين مسلحين على مقربة من خط الفصل فى الجولان وتتساقط احيانا قذائف داخل القسم الذى تحتله اسرائيل من هضبة الجولان، وتصاعد التوتر منذ 18 من يناير الماضى بعد غارة اسرائيلية على منطقة القنيطرة جنوب سوريا قتل فيها ستة عناصر من حزب الله الشيعى اللبناني

وعزز الجيش الاسرائيلى بشكل كبير وجوده على الحدود منذ هذه الغارة التى وقعت فى الجولان السورى المحتل التى ادت الى سقوط ستة قتلى بينهم جهاد مغنية نجل القائد العسكرى لحزب الله عماد مغنية الذى قتل فى تفجير فى دمشق فى 2008.
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