كتلة تيار المستقبل اللبنانى تؤيد اقتراح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة

أعلنت كتلة تيار المستقبل اللبنانية النيابية تأييدها اقتراح مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام فى حماية الأمن القومى العربى.

وقالت الكتلة فى بيان عقب اجتماعها اليوم برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة إنها توقفت أمام أهمية الموقف الذى أعلنه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، من "أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة جميع أنواع الأرهاب والتدخل غير الشرعى الذى تواجهه الدول العربية".

وأشارت الكتلة إلى أن هذا الموقف نتيجة اقتراح مصرى بتشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام فى حماية الأمن القومى العربى الذى يجب أن يكون على جدول أعمال القمة المقبلة نهاية الشهر الحالى ، وأضاف البيان أن الكتلة وإدراكا منها للمخاطر التى تعصف بمنطقتنا وبلداننا العربية نتيجة ما يرتكبه الاستبداد والتطرف والإرهاب والاحتلال الإسرائيلى والتدخلات الإقليمية والدولية بحق أوطاننا وإنساننا العربى تقف إلى جانب هذا الاقتراح بكونه يعزز الأمن القومى العربى فى هذه المرحلة ويسهم فى تحقيق الاستقرار بما يعيد الأمل فى المستقبل للأجيال العربية القادمة"

واعتبرت كتلة المستقبل أن الكلام الذى أعلنه رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى إثر اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة، عن ضرورة وأهمية تضامن الاعتدال فى مواجهة التطرف والإرهاب بأنواعه مِن كل الجهات والأطراف، هو موقف يشكل فى هذه الفترة البوصلة الأساسية لعمل القوى الوطنية فى مواجهة من يحاولون اختطاف الدين وتحريفه وتشويهه وتضييع قضايا الوطن وتدمير الجوامع التى تجمع ما بين العرب فى شتى أقطارهم الوطنية.

وأكدت الكتلة على أهمية بناء علاقة سوية مع إيران تكون قائمة على الندية والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة على قاعدة الالتزام الكامل بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين بعيدا عن أى نوع من أنواع الهيمنة والسيطرة والاستتباع".

وأدانت الكتلة الكلام الذى صدر عن على يونسي، مستشار الرئيس الإيرانى حسن روحاني، والذى اعتبر فيه إن "كل منطقة الشرق الأوسط إيرانية" وأن "إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهى مركز حضارة إيران.. مؤكدا السعى وراء إنشاء امبراطورية فارسية جديدة، على كامل أراضى عدة دول عربية.

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